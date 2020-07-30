Роспотребнадзор рассказал, как меняются свойства коронавируса в воде

Подавляющее большинство частиц (90%) возбудителя коронавирусной инфекции погибают в воде при комнатной температуре по истечении 24 часов. Исследование на эту тему провели специалисты центра "Вектор" Роспотребнадзора.

Представители пресс-службы ведомства рассказали, что в ходе изучения поведения SARS-CoV-2 в жидкой среде обитания использовалась разная вода. Это, в свою очередь, влияло на жизнеспособность вируса, передает РИА Новости.

Новый тип коронавируса погибает на 99,9% в течение 72 часов пребывания в воде комнатной температуры. Также к полному уничтожению частиц вируса приведет кипячение воды.

Ученые выяснили, как SARS-CoV-2 ведет себя при попадании в хлорированную воду. Установлено, что вирус в такой среде теряет свою жизнеспособность. А вот в случае с дехлорированной или морской водой коронавирус перестает размножаться, но сохраняет свою устойчивость.