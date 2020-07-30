Военный Черноморского флота арестован по подозрению в госизмене

Федеральная служба безопасности арестовала военнослужащего Черноморского флота России за госизмену в пользу Украины. Подозреваемого заключили под стражу в Севастополе.

ФСБ сообщила об аресте военнослужащего по подозрению в сотрудничестве с украинской разведкой. В отношении военного возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

Следствие считает, что арестованный передавал сведения, составляющие гостайну, в Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Уточняется, что мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.