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9:57   30 Июля 2020
Политика

Сенатор из США: вывод американского контингента из Германии станет подарком для Кремля

Сенатор из США: вывод американского контингента из Германии станет подарком для Кремля

Уменьшение контингента войск США в Германии станет подарком для Кремля. Такое мнение высказал заместитель главы комитета сената США по иностранным делам Роберт Менендес. Данную информацию сообщает ресурс "Известия".

Сенатор считает, что администрация США совершила ошибку, приняв решение о сокращении концентрации американских войск на территории Германии. Он высказал мнение, что это ослабит "сдерживание российской агрессии в Европе". К тому же, это является своего рода оскорблением для ФРГ, которую Менендес называет одним из самых близких американских союзников.

Вывод войск США является подарком для Кремля, считает сенатор. Он уверен, что таким образом Дональд Трамп решил "отплатить долг" Владимиру Путину за якобы помощь в президентских выборах США 2016 года. Помимо этого, Роберт Менендес обвинил республиканскую партию за отказ сопротивляться опасным решениям президента США.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #сша #германия

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