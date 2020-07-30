МИД Белоруссии пригласил российского посла на встречу

Министерство иностранных дел Республики Беларусь пригласило посла России в Минске Дмитрия Мезенцева на встречу в четверг, 30 июля.

Об этом заявил сам российский дипломат в ходе общения с журналистами в Минске. Известно, что встреча согласована "в первой половине дня".

Темой обсуждения станет задержание 33 россиян, которых в Белоруссии приписывают к ЧВК "Вагнера". Ранее генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью "Экономике сегодня" выразил мнение, что сложившаяся ситуация является провокацией Запада перед президентскими выборами в Белоруссии. Также в Сети появлялись сообщения, что задержанные могут представлять ЧВК "Мар".