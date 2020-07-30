Милонов: страны Запада пытаются сделать из Белоруссии "вторую Украину"

Белорусские власти должны проявить мудрость, а также терпение на фоне провокации Запада с целью активизации местной оппозиции, которая всеми способами пытается поссорить Москву и Минск. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Виталий Милонов заявил, что попытки Запада устроить в Белоруссии очередной "майдан" его вовсе не удивляют. По его словам, власти должны проявить максимум собранности и ответственности. Это нужно для того, чтобы не допустить в республике сценарий Украины по созданию очередной "анти-России".

Прежде информационное новостное агентство "БелТА" сообщило, что в Белоруссии задержали 33 россиян. По сообщению СМИ, они якобы принадлежат ЧВК "Вагнера" и прибыли в республику, чтобы "дестабилизировать" ситуацию в стране перед президентскими выборами.

Милонов в этой провокации не увидел ничего необычного, так как Запад уже давно "ходит" вокруг Белоруссии, чтобы заполучить "новую Украину в худшем смысле слова", передает Федеральное агентство новостей.