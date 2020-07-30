Украинский политолог рассказал, что каждый седьмой школьник не сдал тест по истории страны
Каждый седьмой украинский школьник не смог сдать тест ВНО по истории. Это является тревожным сигналом для будущего страны, заявил украинский политолог Михаил Бессараб.
В своем Facebook-аккаунте Бессараб подчеркнул, что 13% от общего числа школьников не смогли набрать минимально необходимое количество баллов. И речь в этом случае идет о тех учениках, кто добровольно выбрал экзамен по истории. Если бы дисциплина стала обязательной для сдачи, процент был бы еще выше, уверен он.
Плохое знание истории — это вопрос скорее не к школе. Политолог подчеркнул, что плохие исторические знания украинцев — это о будущем страны. И государству крайне необходимо сделать дисциплину обязательной на выпускных экзаменах, иначе есть риск "забыть о корнях и переродиться".
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