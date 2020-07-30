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9:04   30 Июля 2020
Экономика

Сенат США заподозрил Ротенбергов в обходе санкций

Сенат США заподозрил Ротенбергов в обходе санкций

Комитет Сената США по внутренней безопасности заподозрил российских бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов в использовании рынка произведений искусства для обхода американских санкций. Об этом говорится в соответствующем докладе.

Законодатели при комитете верхней палаты Конгресса США по расследованиям представили доклад по итогам двухлетней работы, из которого следует, что Ротенберги могли уклоняться от санкций посредством сделок на рынке произведений искусства. Сенаторы обнаружили, что арт-биржа не регулируется никакими нормами законодательства США.

Российские миллиардеры, находящиеся в санкционном списке, могли использовать это в своих интересах для обхода санкций.

Арт-индустрия в силу своей "секретности" создает для участников рынка условия для отмывания денег и уклонения от санкций. К такому выводу по итогам разбирательства пришел глава подкомитета Сената по расследованиям Роб Портман, передает ФАН.

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Автор: Василий Пименов
#санкции #сенат #ротенберги

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