Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Дегтярев поделился промежуточными итогами работы в Хабаровске

Дегтярев поделился промежуточными итогами работы в Хабаровске

 Кошкин связал вбросы о ЧВК "Вагнера" с предвыборной борьбой в Белоруссии

Кошкин связал вбросы о ЧВК "Вагнера" с предвыборной борьбой в Белоруссии
Постпред РФ оценил возможные последствия вывода войск США для Германии

Постпред РФ оценил возможные последствия вывода войск США для Германии

 Самонкин: Россия никогда не вмешивалась в суверенитет Белоруссии

Самонкин: Россия никогда не вмешивалась в суверенитет Белоруссии
Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта

Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта

 Китай следит за своими католиками через взломанный Ватикан

Китай следит за своими католиками через взломанный Ватикан
Дегтярев поделился промежуточными итогами работы в Хабаровске

Дегтярев поделился промежуточными итогами работы в Хабаровске

 Кошкин связал вбросы о ЧВК "Вагнера" с предвыборной борьбой в Белоруссии

Кошкин связал вбросы о ЧВК "Вагнера" с предвыборной борьбой в Белоруссии
Постпред РФ оценил возможные последствия вывода войск США для Германии

Постпред РФ оценил возможные последствия вывода войск США для Германии

 Самонкин: Россия никогда не вмешивалась в суверенитет Белоруссии

Самонкин: Россия никогда не вмешивалась в суверенитет Белоруссии
Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта

Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта

 Китай следит за своими католиками через взломанный Ватикан

Китай следит за своими католиками через взломанный Ватикан
8:33   30 Июля 2020
Политика

Постпред РФ оценил возможные последствия вывода войск США для Германии

Постпред РФ оценил возможные последствия вывода войск США для Германии

Вывод американских войск скажется на безопасности ФРГ, однако в политическом плане Германия, возможно, даже выиграет. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Российский дипломат отметил, что вывод части контингента войск США с территории ФРГ со стороны Вашингтона многими наблюдателями рассматривается как своего рода "наказание" для Германии. Однако в этом случае Берлину ничего не грозит.

Постоянный представитель РФ в Вене указал, что если вывод 12 тысяч американских военнослужащих с территории ФРГ не отразится на безопасности Германии, следовательно, она только выиграет от этого решения властей Соединенных Штатов. Ульянов написал об этом на своей странице в Twitter.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#сша #германия #вена #ульянов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...