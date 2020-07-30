Постпред РФ оценил возможные последствия вывода войск США для Германии

Вывод американских войск скажется на безопасности ФРГ, однако в политическом плане Германия, возможно, даже выиграет. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Российский дипломат отметил, что вывод части контингента войск США с территории ФРГ со стороны Вашингтона многими наблюдателями рассматривается как своего рода "наказание" для Германии. Однако в этом случае Берлину ничего не грозит.

Постоянный представитель РФ в Вене указал, что если вывод 12 тысяч американских военнослужащих с территории ФРГ не отразится на безопасности Германии, следовательно, она только выиграет от этого решения властей Соединенных Штатов. Ульянов написал об этом на своей странице в Twitter.