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8:08   30 Июля 2020
Общество

Дегтярев поделился итогами работы с момента вступления на новую должность в Хабаровске

Дегтярев поделился итогами работы с момента вступления на новую должность в Хабаровске

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев успешно разобрал метровую стопку бумаг, накопившуюся до его вступления на новую должность.

Итогами своей работы Дегтярев поделился в беседе с генеральным продюсером телеканала RTVi Сергеем Шнуровым. Врио главы региона отметил, что за десять дней, пока пост пустовал, набралась метровая стопка документов, сообщает ФАН.

"Вот я пришел, этим занимался. Какие митинги? Какие выходы? Все сделал, стол чистый", — рассказал политик.

Обстановка в Хабаровске начала вселять "осторожный оптимизм", накануне подчеркнул Дегтярев. По его словам, он смог достучаться до сограждан, в том числе митингующих за его отставку. Теперь он уверен, что они будут действовать сообща на благо региона.

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Автор: Василий Пименов
#хабаровск #дегтярев #врио главы

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