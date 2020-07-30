Самонкин: Россия никогда не вмешивалась в суверенитет Белоруссии

Запад пытается "посеять зерно русофобии" в Белоруссии по аналогии с Грузией, Украиной и Прибалтикой. Так объяснил вброс о "причастности" задержанных под Минском россиян к ЧВК "Вагнера" политолог Юрий Самонкин.

Западные страны действуют по отточенному сценарию, пытаясь разбить белорусское общество на два лагеря — сторонников и противников РФ, передает "ПолитРоссия". Авторы вброса пытаются лишить Москву надежного союзника, с которым у России множество совместных инновационных проектов, уверен Самонкин.

"Эта провокация была организована для того, чтобы демонизировать нашу страну в глазах ключевого союзника. <...> Так и среди белорусов хотят посеять зерно русофобии, чтобы настроить их против нашей страны", — заявил политолог.

Между Россией и Белоруссией выстроены крепкие дружественные отношения, портить которые Москве невыгодно. По мнению Самонкина, РФ вполне устраивает политический курс белорусского лидера Александра Лукашенко, к тому же Москва никогда не нарушала суверенитет Минска.

Белорусские спецслужбы задержали 33 граждан РФ и обвинили их в попытке дестабилизировать обстановку в стране перед выборами президента.