Обозреватель CNN рассказал, как политика Трампа отразилась на здоровье американцев

Президент США Дональд Трамп довел страну до критического состояния, когда каждый четвертый инфицированный COVID-19 является американцем. Обозреватель CNN Питер Берген объяснил, какие ошибки допустил глава государства.

Многие страны теперь считают граждан США "прокаженными" и запрещают им въезд на свои территории. В Соединенных Штатах зафиксировано уже около четырех миллионов случаев инфицирования коронавирусом, что составляет четверть от числа по всему миру. На население США приходится всего четыре процента от численности планеты, отмечает Берген.

Трамп долгое время игнорировал рекомендации ВОЗ по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и сам противился носить маску, сделав ее политическим инструментом. Президент США принимает поспешные решения по снятию ограничительных мер, что приводит к всплеску эпидемии, заявил обозреватель CNN.

Рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низкой отметки и составил 32%. Трамп же пытается всячески оправдаться и переложить вину за развитие пандемии на другие страны.