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5:50   30 Июля 2020
Экономика

СМИ: ФНПР выступила с инициативой увеличить минимальный размер пособия по безработице

СМИ: ФНПР выступила с инициативой увеличить минимальный размер пособия по безработице

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) призвала повысить пособия по безработице в несколько раз. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на письмо заместителя председателя ФНПР Давида Кришталя.

Соответствующее обращение, по информации издания "Известия", уже направлено в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

По мнению ФНПР, минимальная сумма пособия должна быть равна прожиточному минимуму трудоспособного населения в регионе за второй квартал 2019 года. Отмечается, что максимальная выплата должна равняться средней зарплате в конкурентном субъекте.

Министерство труда Российской Федерации выразило готовность рассмотреть данное предложение об увеличении пособий по безработице. В ведомстве отметили, что пособие не должно заменять заработную плату.

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Автор: Василий Пименов
#пособие #безработица #фнпр

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