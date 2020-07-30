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5:30   30 Июля 2020
Политика

Трамп озвучил причину частичного вывода войск США из Германии

Трамп озвучил причину частичного вывода войск США из Германии

Соединенные Штаты частично выводят с территории Германии американские войска в связи с отсутствием необходимости защищать ФРГ от России. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте.

Президент США выразил негодование в связи с тем, что Берлин ежегодно тратит миллиарды долларов на приобретение у Москвы энергии. Также Трамп отметил, что ФРГ не внесла в НАТО пошлину в размере 2% за присутствие военного контингента США в стране, передает РИА Новости.

"Кроме того, Германия весьма просрочила свою двухпроцентную пошлину в НАТО. Так что мы выводим кое-какие войска из Германии", — написал американский лидер.

Глава Пентагона Марк Экспер накануне проинформировал о выведении из Германии почти 12 тыс. военнослужащих ВС США. По его словам, подавляющее большинство военных направится домой, а остальных передислоцируют в еврпеские страны НАТО.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #германия #трамп

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