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5:16   30 Июля 2020
Политика

Пушков назвал "опасной провокацией" заявления США о переброске войск в Польшу

Пушков назвал "опасной провокацией" заявления США о переброске войск в Польшу

Стягивание американских войск к границе с Россией нарушит Основополагающий Акт Россия – НАТО 1997 года. Сенатор Алексей пушков прокомментировал желание США перебросить своих военных в Польшу и страны Балтии.

Вывод американских войск из Германии никак не отразится на весе Берлина на мировой арене, уверен Пушков. По его мнению, значение Германии определяется другими критериями, передает РИА Новости.

"Это было бы опасной провокацией", — предупредил сенатор.

Пушков отметил, что осуществление заявленного США плана нарушит соглашение между Россией и НАТО, согласно которому на территории восточноевропейских стран, вступивших в блок после 1997 года, запрещается размещать войска на постоянной основе.

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Автор: Яна Либерман
#россия #сша #пушков

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