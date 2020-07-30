Кошкин связал вбросы о ЧВК "Вагнер" с предвыборной борьбой в Белоруссии

Заявления Белоруссии о причастности задержанных в стране россиян к ЧВК "Вагнера" не имеют под собой оснований. Соответствующее заявление сделал военный эксперт Андрей Кошкин.

Кошкин считает, что задержанных под Минском граждан России сложно назвать военными. Он отметил, что россиянам пытаются приписать сомнительные действия коммуникационного характера, которые должны подготовить некие "протестные движения".

"Задержанные не могут быть бойцами ЧВК "Вагнер". Сомневаюсь, что вообще можно квалифицировать этих молодых людей как бойцов", — цитирует политолога iReactor.

Эксперт допускает, что подобные провокации могут быть связаны с предстоящими выборами президента Белоруссии, к которым не имеет отношения Россия. По мнению Кошкина, шумиха вокруг безосновательных обвинений в сторону РФ является неоправданной. Он считает, что Белоруссия должна решить эту проблему спокойно, не предпринимая каких-либо экстраординарных действий.

Политолог добавил, что россиянам так и не предъявили обвинения и не установили состав преступления. Он также обратил внимание, что у многих из задержанных украинское гражданство.

Агентство "БелТА" накануне сообщило о задержании 33 россиян под Минском. Согласно утверждениям СМИ, иностранцы прибыли в Белоруссию, чтобы "дестабилизировать" ситуацию в стране на фоне предстоящих выборов.