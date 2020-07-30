Журавлев уличил западных партнеров в желании рассорить Россию и Белоруссию

Провокация с задержанием граждан РФ под Минском не обошлась без участия Запада, который стремится подорвать крепкие отношения двух стран. Об этом заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание российских граждан на территории республики. Политолог Сергей Марков выразил уверенность, что этот инцидент является провокацией, реализованной с целью навредить отношениям двух стран.

Задержание россиян с подозрениями в планировании неких подрывных действий на территории Белоруссии в преддверии президентских выборов может быть выгодно только пресловутым западным партнерам, а также их агентам. Ухудшение отношений с Москвой невыгодно Лукашенко, поскольку так ему будет сложнее удержать власть, считает политолог Дмитрий Журавлев. Только страны Запада, включая США, заинтересованы в такой дестабилизации, объяснил эксперт.

Прозападные противники действующего президента Белоруссии и их спонсоры будут использовать все имеющиеся у них инструменты, чтобы помешать Лукашенко победить на выборах. Но у них все равно ничего не получится, уверен Журавлев. Об этом политолог заявил ФБА "Экономика сегодня".

Член комитета ГД по обороне Владимир Богодухов заявил в комментарии ФАН, что граждане РФ не могут быть заинтересованы в дестабилизации обстановки в Белоруссии. Депутат считает произошедшее недоразумением.