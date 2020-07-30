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3:38   30 Июля 2020
Армия

Российский танк Т-72Б3 шокировал аргентинских журналистов

Российский танк Т-72Б3 шокировал аргентинских журналистов

Аргентинские журналисты издания Clarin были шокированы возможностями российского танка Т-72Б3. "Способности" боевой машины были продемонстрированы на опубликованном Министерством обороны России видеоролике.

Видео снималось в Оренбургской области. Российские военнослужащие погрузили боевую машину в водоем глубиной пять метров, отрабатывая навыки подводного вождения. После этого они выехади уже на другом берегу, передает Федеральное агентство новостей.

"Удивительно, как боевой танк полностью исчезает под водой, а затем появляется на противоположном берегу и продолжает выполнять задачу как ни в чем не бывало", — говорится в статье издания.

Автор материала отметил, что конкретно эта модель танка была значительно усовершенствована. Он также сравнил российскую боевую машину с подводной лодкой и назвал ее "беспрецедентным смертельным оружием".

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Автор: Кристина Мокроусова
#танк #минобороны рф #т-72б3

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