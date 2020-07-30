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3:17   30 Июля 2020
Армия

Посвященный 90-летию ВДВ раздел доступен на сайте Минобороны РФ

Посвященный 90-летию ВДВ раздел доступен на сайте Минобороны РФ

Новый мультимедийный раздел в честь 90-летия со дня появления Воздушно-десантных войск появился на официальном сайте Минобороны России. Посетители сайта смогут узнать историю ВДВ, а также ознакомиться с архивными материалами.

Раздел позволяет увидеть исторические документы из истории ВДВ, в которых говорится об участии десантников в боях в немецкими фашистами в начале Великой Отечественной войны. Кроме того, в разделе предоставлена информация о развитии ВДВ и о современном состоянии этих войск.

Пользователям доступно положение о Главном управлении ВДВ Красной армии от июня 1941 года. В документе имеются правки Иосифа Сталина, передает ТАСС.

Также в разделе можно подробно узнать о мероприятиях в честь праздника, который запланирован в Москве на 2 августа. Раздел доступен на четырех языках: русском, английском, французском и испанском.

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Автор: Ирина Большунова
#вдв #минобороны рф #90-летие вдв

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