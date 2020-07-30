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2:58   30 Июля 2020
Политика

Первый президент Украины призвал "переть плуг" по блокаде Донбасса

Первый президент Украины призвал "переть плуг" по блокаде Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что для придания юридической силы решению СНБО по торговой блокаде Донбасса нужно утверждение указом главы государства. Кравчук сообщил об этом в эфире канала "Наш".

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о торговой блокаде неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской народных республик не обретет юридическую силу, пока соответствующий указ не будет подписан президентом.

Кравчук объяснил, что такова нынешняя форма организации власти в стране, в которой "каждый должен переть свой плуг". Плугом экс-глава государства назвал Украину.

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Автор: Яна Либерман
#украина #кравчук #плуг

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