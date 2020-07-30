Лукашенко пришел на совещание с катетером на руке

Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл на совещание с катетером на руке. Об этом сообщили на Telegram-канале NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило.

Канал предоставил фотографии Лукашенко, на которых видно, что левая рука президента Белоруссии перебинтована. Заметно, что бинт придерживает катетер, передает Lenta.ru.

На сообщение NEXTA Live ответил близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого", заявив, что никакого катетера на руке белорусского президента нет. По его словам, на фотографиях изображена обычная белая лента.

Также недавно Лукашенко сообщил, что бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией. Кроме того, он напомнил, что в Белоруссии 97% населения "переносят эту заразу бессимптомно".