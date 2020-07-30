Трамп заявил, что война в Афганистане разорила и погубила СССР

Советский Союз прекратил свое существование из-за войны в Афганистане. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Афганская война унесла множество жизней российских солдат, а также колоссальное количество ресурсов России, передает "Газета.ru". Именно поэтому, по версии американского лидера, распался СССР.

"Если задумаетесь о России, то поймете, что она стала Россией и перестала быть СССР именно из-за Афганистана", — заявил Трамп.

Россия не могла сотрудничать с афганскими талибами для устранения американских военнослужащих, отметил президент США. По его словам, он просто не видит смысла в "сговоре" Москвы с террористами.