Коротченко назвал задержание россиян под Минском провокацией против РФ и Белоруссии

Желающих "вбить клин в отношения" между Москвой и Минском очень много. Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал задержание российских граждан в Белоруссии.

Коротченко предположил, что к происходящему в Белоруссии причастен Запад, которому очень выгодна смена "пророссийского" курса в стране. Главными заинтересованными государствами он назвал США, Литву и Польшу, передает iReactor.

Также Коротченко видит в сложившейся ситуации "провокацию против российских граждан и имиджа страны". Он считает, что сейчас необходимо дождаться четкой позиции официального Минска для того, чтобы понимать, как реагировать на сложившуюся ситуацию.

"Я предпочел бы дождаться прояснения ситуации, потому что она во многом неясна. Попытки приписать россиянам участие в неких акциях в Белоруссии, на мой взгляд, не заслуживают никакого доверия и внимания", — отметил военный эксперт.

Недавно стало известно, что белорусские СМИ ссылаясь на анонимный источник сообщили о задержании 33 российских граждан. По заявлению изданий задержанные якобы принадлежат ЧВК "Вагнера".