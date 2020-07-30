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1:55   30 Июля 2020
Экономика

Российские семьи получат несколько детских выплат в августе

Российские семьи получат несколько детских выплат в августе

Россияне в июле и августе получат выплаты на детей. Одна из них, размером в 5500 рублей будет переведена на счета россиян с начала августа.

Семьи, где воспитываются дети до трех лет смогут получить пособие в 5,5 тысячи рубелей на каждого ребенка, если средний доход россиян не превышает установленного в регионе размера прожиточного минимума. В каждом регионе будет рассчитан свой размер выплаты.

На детей от 3 до 16 лет предусмотрена единовременная выплата. Родители могут получить пособие, если ребенку исполнилось 16 лет раньше 11 мая текущего года. Также эти семьи могут получить выплату за июль. Средства будут начислены автоматически, если ранее родители уже получали пособие.

Родителей детей, которым в июне текущего года исполнилось три года, могут получить господдержку. Ее общий размер составит 35 тысяч рублей. Сюда входят два пособия по 10 тысяч за июнь и июль, а также единовременная выплата в 15 тысяч рублей.

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Автор: Ирина Большунова
#дети #семья #выплаты #пособие

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