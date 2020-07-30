Гаспарян назвал "безумием" заявления белорусских СМИ о ЧВК "Вагнера" в республике

Материалы белорусских СМИ о задержании в Белоруссии граждан, якобы причастных к ЧВК "Вагнера", являются абсурдными. Соответствующее высказывание сделал публицист и блогер Армен Гаспарян.

Некоторое время назад издание "БелТА" предоставило информацию, что стражи правопорядка Белоруссии задержали 33 россиянина, которые находились в санатории под Минском. По данным местного СМИ, они якобы прибыли на территорию государства с целью дестабилизации обстановки, пишет "ПолитЭксперт".

"На кого это все рассчитано? Безумие в чистом виде! Мне не очень понятно, что там вообще происходит", — подчеркнул собеседник издания.

По словам Гаспаряна, любой человек, который изучает историю вооруженных конфликтов и разведки, осознает, что никто не будет в здравом уме перемещаться в чужой стране с нашивками на одежде. Материалы белорусских СМИ выглядят крайне абсурдно, считает блогер.