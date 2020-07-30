Bloomberg: уменьшение потока квалифицированных мигрантов грозит США катастрофой

Американская экономика существенно пострадает из-за запрета на въезд в США иностранным гражданам. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на доклад Национального фонда американской политики (National Foundation for American Policy).

Президент США Дональд Трамп из-за пандемии коронавируса закрыл границы страны для многих держателей грин-карт, иностранцев с рабочей визой H-1b, а также других квалифицированных мигрантов и иностранных студентов. В результате этих действий в 2021 году процент легальной миграции в Соединенных Штатах по сравнению с 2016 годом снизится на 49 процентов, передает Lenta.ru.

"Это трагедия и катастрофа для Соединенных Штатов. Сторонники Трампа не осознают, насколько сильно страна зависима от талантливых и квалифицированных мигрантов", — сообщило агентство.

Основная масса квалифицированных сотрудников в разных сферах жизни США — уроженцы других стран. Остановка прироста человеческого капитала грозит повышением налогов и снижением зарплат американцев, родившихся в США.