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0:59   30 Июля 2020
Политика

Bloomberg: уменьшение потока квалифицированных мигрантов грозит США катастрофой

Bloomberg: уменьшение потока квалифицированных мигрантов грозит США катастрофой

Американская экономика существенно пострадает из-за запрета на въезд в США иностранным гражданам. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на доклад Национального фонда американской политики (National Foundation for American Policy).

Президент США Дональд Трамп из-за пандемии коронавируса закрыл границы страны для многих держателей грин-карт, иностранцев с рабочей визой H-1b, а также других квалифицированных мигрантов и иностранных студентов. В результате этих действий в 2021 году процент легальной миграции в Соединенных Штатах по сравнению с 2016 годом снизится на 49 процентов, передает Lenta.ru.

"Это трагедия и катастрофа для Соединенных Штатов. Сторонники Трампа не осознают, насколько сильно страна зависима от талантливых и квалифицированных мигрантов", — сообщило агентство.

Основная масса квалифицированных сотрудников в разных сферах жизни США — уроженцы других стран. Остановка прироста человеческого капитала грозит повышением налогов и снижением зарплат американцев, родившихся в США.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #экономика #мигранты

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