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0:24   30 Июля 2020
Происшествия

СМИ сообщили о наличии украинских паспортов у задержанных в Белоруссии россиян

СМИ сообщили о наличии украинских паспортов у задержанных в Белоруссии россиян

Задержанным в Белоруссии россиянам, приписываемым к ЧВК "Вагнера", не были предъявлены обвинения со стороны белорусских правоохранителей, пишут СМИ.

Белорусские СМИ ранее сообщили о задержании сотрудниками КГБ 33 граждан РФ, якобы принадлежащих к ЧВК "Вагнера" и прибывших в Республику Беларусь для "дестабилизации" ситуации во время предвыборной кампании.

Правоохранители РБ в настоящий момент не предъявили задержанным никаких обвинений, передает "Интерфакс" со ссылкой на знакомый с деталями задержания источник. Известно, что у некоторых россиян были при себе паспорта Украины. Кроме того, силовики не нашли у них запрещенные предметы, а также не зафиксировали нарушение законов.

Сотрудники правоохранительных органов провели 20-минутные беседы с задержанными, не применяя насилие. В итоге состав преступления установлен не был, ввиду чего не были и предъявлены обвинения.

Российские граждане не могли прибыть в Белоруссию для "дестабилизации ситуации", так как РФ и РБ находятся в хороший отношениях, сказал в комментарии для ФАН член комитета Госдумы по обороне Владимир Богодухов. Он уверен, что эта информация является недоразумением.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #задержание #белоруссия #чвк вагнера

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