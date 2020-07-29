Провокация, произошедшая на белорусской территории, является следствием действий Запада, который желает поссорить Минск с Москвой. БелТА сообщило, что правоохранители Белоруссии задержали 33 россиянина, якобы связанных с ЧВК "Вагнера".

Ситуацию прокомментировал член Совфеда Франц Клинцевич, его слова приводит издание NewInfrom. Белорусские стражи порядка произвели задержание 32 граждан, находящихся в санатории под Минском, и еще одного на юге страны. По данным БелТА, россияне прибыли на территорию Белоруссии якобы с целью дестабилизации ситуации.

Клинцевич уверен, что этот инцидент однозначно является провокацией со стороны западных стран. Из-за предстоящих выборов президента информационное поле Белоруссии целенаправленно подогревается. В то же время Запад пытается дискредитировать Российскую Федерацию, а также омрачить отношения Москвы и Минска, констатировал факт сенатор.