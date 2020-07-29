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22:55   29 Июля 2020
Политика

Вассерман о задержании россиян под Минском: США непрерывно нам пакостят

Вассерман о задержании россиян под Минском: США непрерывно нам пакостят

Соединенные Штаты пытаются напакостить России всеми возможными способами. Сообщение об арестованных в Белоруссии россиянах, которые якобы принадлежат к ЧВК "Вагнера", прокомментировал политический консультант Анатолий Вассерман.

Новостное агентство "БелТА" прежде сообщило о 33 задержанных россиянах в Белоруссии. По данным СМИ, задержанные якобы принадлежат к ЧВК "Вагнера". Отмечается, что они прибыли в государство, чтобы "провести" подрывную деятельность перед президентскими выборами.

Экспертное сообщество не поддержало версию агентства "БелТА". По их мнению, эта новость призвана поссорить Россию и Белоруссию, передает Nation News. Однако подобные методы могут действовать только тогда, когда внутри страны существуют некие точки опоры. В этом убежден Анатолий Вассерман.

"Американские силы непрерывно нам пакостят всеми доступными им способами. Однако эти пакости срабатывают, только когда внутри страны есть на кого опереться", — заявил политконсультант.

Вассерман добавил, что Россия не должна надеяться, что Соединенные Штаты когда-нибудь перестанут "пакостить" РФ, так как для них это привычный образ действий. Эксперт сообщил, что им просто не нужно давать точек опоры.

Опыт политтехнологов с Запада, который накоплен во время грузинских и украинской кампаний, позволил убедиться, что провокации являются эффективным способом развязывания "цветных революций". Однако в данном случае вброс вызвал только скептическую реакцию у белорусского общества.

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Автор: Яна Либерман
#россия #сша #вассерман #белоруссия

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