Использование искусственного интеллекта в управлении российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" может быть опасным для мирных жителей. Такое заявление сделала украинская газета Defense Express.

Российские ЗРПК могут стать "катастрофой", отметили в СМИ. Редакция сравнила "Панцирь" с иранским зенитным ракетном комплексом "Тор", в котором могли применяться похожие нововведения, передает Lenta.ru. Издание отметило, что именно этим комплексом был сбит украинский самолет Boeing 737-800.

Американский журнал Popular Mechanics также раскритиковал разработку Фонда перспективных исследований, который планирует оснастить российского робота "Маркер" голосовым управлением. По информации СМИ, опора на вооруженные автономные боевые машины может привести к непредвиденным последствиям, включая жертвы среди гражданского населения.