Политтехнолог Шкляров задержан на территории Белоруссии

Политтехнолог Виталий Шкляров накануне был задержан на территории Белоруссии. Об этом сообщает местный телеканал ОНТ, согласно данным которого задержанный в свое время работал на президентских выборах США.

Белорусские журналисты уточнили, что речь идет о выборах 2009 года, когда на пост американского лидера был назначен Барак Обама. Также представители СМИ приписали Шклярову работу в избирательной кампании Ксении Собчак в России. В эфире телеканала было сказано о его значимой роли в становлении кампании телеведущей.

"По версии спецслужб, он консультировал администраторов групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием "Страна для жизни", — объяснили журналисты.

По неофициальной версии "Страна для жизни" осуществляла свою деятельность под управлением российского пиар-специалиста извне. "Страна для жизни" — видеоблог супруга кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской.