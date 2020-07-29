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22:30   29 Июля 2020
Политика

Политтехнолог Шкляров задержан на территории Белоруссии

Политтехнолог Шкляров задержан на территории Белоруссии

Политтехнолог Виталий Шкляров накануне был задержан на территории Белоруссии. Об этом сообщает местный телеканал ОНТ, согласно данным которого задержанный в свое время работал на президентских выборах США.

Белорусские журналисты уточнили, что речь идет о выборах 2009 года, когда на пост американского лидера был назначен Барак Обама. Также представители СМИ приписали Шклярову работу в избирательной кампании Ксении Собчак в России. В эфире телеканала было сказано о его значимой роли в становлении кампании телеведущей.

"По версии спецслужб, он консультировал администраторов групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием "Страна для жизни", — объяснили журналисты.

По неофициальной версии "Страна для жизни" осуществляла свою деятельность под управлением российского пиар-специалиста извне. "Страна для жизни" — видеоблог супруга кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской.

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Автор: Яна Либерман
#белоруссия #Шкляров #"Страна для жизни"

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