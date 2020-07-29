Эксперт в области безопасности прокомментировал сообщения о задержании россиян под Минском

СМИ сегодня сообщили, что правоохранители Белоруссии якобы задержали под Минском 33 гражданина РФ, которых по непонятным причинам связали с ЧВК "Вагнера". Событие прокомментировал глава Vega Strategic Services Ltd Анатолий Смолин.

По словам Смолина, сама новость является полным бредом.

"Я знаю очень многих ребят из ЧВК "Вагнера" — они никогда не стали бы выполнять тех задач, которые шли бы вразрез с государственной политикой России", — приводит его слова РИА Новости.

Смолин добавил, что на представленных снимках о задержании замечены суры из Корана. Однако в ЧВК "Вагнера" нет арабов. Новость является провокацией, которая выполнена дилетантски.

Как сообщал ФАН, депутат Госдумы РФ Владимир Богодухов назвал эти сообщения недоразумением и исключил вероятность того, что россияне бы попытались расшатать ситуацию в дружественной стране.