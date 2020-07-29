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20:45   29 Июля 2020
Происшествия

Установлена причина схода поездов с рельсов в Купчино

Установлена причина схода поездов с рельсов в Купчино

Опубликован документ, объясняющий причину схода двух электропоездов с рельсов в Купчино Санкт-Петербурга.

Очевидцы сообщили о чрезвычайном происшествии с участием двух грузовых поездов на территории Купчино Санкт-Петербурга. По предварительным данным, один из машинистов допустил проезд на красный сигнал светофора. В результате происшествия один из поездов сошел с рельсов полностью, а другой частично.

Прибывшие на место инцидента правоохранители начали проверку по факту произошедшего. Сообщается, что первому машинисту потребовалась госпитализация.

Установлено повреждение 50 метров железнодорожного пути. СМИ опубликовали документ, который может прояснить причину схода поездов, сообщает телеканал "360".

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Автор: Ирина Большунова
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