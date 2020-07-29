Ионов назвал обращение Киева в ООН из-за парада в Крыму пропагандой политических интересов

Обращение Украины в ООН из-за морского парада в Крыму является способом напомнить о себе на международной арене, считает эксперт движения "Сильная Россия" по международным вопросам Александр Ионов.

Украинские власти направили генсеку ООН обращение, в котором заявили, что Россия якобы "нарушила" международное право и законы Украины, проведя военно-морской парад в Крыму по случаю Дня ВМФ РФ.

Подобное обращение является частью внешней политики Украины по отношению к России, заявил эксперт движения "Сильная Россия" по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов в беседе с "НьюИнформ". Киев всеми способами пытается заявить о себе, в том числе, при помощи таких обращений, добавил он.