Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минюст предлагает конфисковать "серые" доходы чиновников

Минюст предлагает конфисковать "серые" доходы чиновников

 Электронные SIM-карты упростят жизнь россиян

Электронные SIM-карты упростят жизнь россиян
Ганжара назвал вопросом времени строительство водопровода в Крым

Ганжара назвал вопросом времени строительство водопровода в Крым

 Политолог Самонкин сравнил митинги в Хабаровске с новым "Майданом"

Политолог Самонкин сравнил митинги в Хабаровске с новым "Майданом"
Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта

Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта

 Китай следит за своими католиками через взломанный Ватикан

Китай следит за своими католиками через взломанный Ватикан
Минюст предлагает конфисковать "серые" доходы чиновников

Минюст предлагает конфисковать "серые" доходы чиновников

 Электронные SIM-карты упростят жизнь россиян

Электронные SIM-карты упростят жизнь россиян
Ганжара назвал вопросом времени строительство водопровода в Крым

Ганжара назвал вопросом времени строительство водопровода в Крым

 Политолог Самонкин сравнил митинги в Хабаровске с новым "Майданом"

Политолог Самонкин сравнил митинги в Хабаровске с новым "Майданом"
Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта

Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта

 Китай следит за своими католиками через взломанный Ватикан

Китай следит за своими католиками через взломанный Ватикан
20:26   29 Июля 2020
Армия

Ионов назвал обращение Киева в ООН из-за парада в Крыму пропагандой политических интересов

Ионов назвал обращение Киева в ООН из-за парада в Крыму пропагандой политических интересов

Обращение Украины в ООН из-за морского парада в Крыму является способом напомнить о себе на международной арене, считает эксперт движения "Сильная Россия" по международным вопросам Александр Ионов.

Украинские власти направили генсеку ООН обращение, в котором заявили, что Россия якобы "нарушила" международное право и законы Украины, проведя военно-морской парад в Крыму по случаю Дня ВМФ РФ.

Подобное обращение является частью внешней политики Украины по отношению к России, заявил эксперт движения "Сильная Россия" по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов в беседе с "НьюИнформ". Киев всеми способами пытается заявить о себе, в том числе, при помощи таких обращений, добавил он.

"В целом, те действия, которыми занимается Киев в отношении Крыма, можно назвать одним словом — пропаганда, пропаганда своих политических интересов", — констатировал эксперт.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #украина #крым #оон #военно-морской парад #День ВМФ РФ #ионов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...