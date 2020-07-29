Ганжара назвал вопросом времени строительство водопровода в Крым

Украина остановила подачу воды на Крымский полуостров в 2014 году. Проблема перед республикой наиболее остро встала лишь в текущем году на фоне засушливого лета. О выходе из ситуации рассказал экс-депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Ганжара отметил, что снижения последствий блокады удалось добиться за счет созданной системы сбора и сохранения влаги, а также новых источников воды, находящихся под землей. Кроме того, были модернизированы действующие водопроводы и хранилища. Сельское хозяйство региона также адаптировали под новые условия.

В период засухи 2020 года определился новый путь решения водной проблемы. Речь идет о прокладке водоводов между водохранилищами, а при участии Министерства обороны РФ проводится прокладка трубопровода, который позволит организовать подачу воды из Белогорского района в Симферополь. Процесс завершится в течение двух месяцев.

Кроме того, остро поставлен вопрос о строительстве водопровода "Кубань — Керчь". Эти планы откладывались из-за дороговизны проекта, но обстоятельства заставили вернуться к соответствующим обсуждениям. Вопрос был поднят на совещании губернатора полуострова. Реализация названого проекта, по словам Ганжары, является вопросом времени, пишет ФБА "Экономика сегодня".

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