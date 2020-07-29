Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минюст предлагает конфисковать "серые" доходы чиновников

Минюст предлагает конфисковать "серые" доходы чиновников

 Электронные SIM-карты упростят жизнь россиян

Электронные SIM-карты упростят жизнь россиян
Ганжара назвал вопросом времени строительство водопровода в Крым

Ганжара назвал вопросом времени строительство водопровода в Крым

 Политолог Самонкин сравнил митинги в Хабаровске с новым "Майданом"

Политолог Самонкин сравнил митинги в Хабаровске с новым "Майданом"
Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта

Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта

 Китай следит за своими католиками через взломанный Ватикан

Китай следит за своими католиками через взломанный Ватикан
Минюст предлагает конфисковать "серые" доходы чиновников

Минюст предлагает конфисковать "серые" доходы чиновников

 Электронные SIM-карты упростят жизнь россиян

Электронные SIM-карты упростят жизнь россиян
Ганжара назвал вопросом времени строительство водопровода в Крым

Ганжара назвал вопросом времени строительство водопровода в Крым

 Политолог Самонкин сравнил митинги в Хабаровске с новым "Майданом"

Политолог Самонкин сравнил митинги в Хабаровске с новым "Майданом"
Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта

Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта

 Китай следит за своими католиками через взломанный Ватикан

Китай следит за своими католиками через взломанный Ватикан
20:16   29 Июля 2020
Политика

Ганжара назвал вопросом времени строительство водопровода в Крым

Ганжара назвал вопросом времени строительство водопровода в Крым

Украина остановила подачу воды на Крымский полуостров в 2014 году. Проблема перед республикой наиболее остро встала лишь в текущем году на фоне засушливого лета. О выходе из ситуации рассказал экс-депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Ганжара отметил, что снижения последствий блокады удалось добиться за счет созданной системы сбора и сохранения влаги, а также новых источников воды, находящихся под землей. Кроме того, были модернизированы действующие водопроводы и хранилища. Сельское хозяйство региона также адаптировали под новые условия.

В период засухи 2020 года определился новый путь решения водной проблемы. Речь идет о прокладке водоводов между водохранилищами, а при участии Министерства обороны РФ проводится прокладка трубопровода, который позволит организовать подачу воды из Белогорского района в Симферополь. Процесс завершится в течение двух месяцев.

Кроме того, остро поставлен вопрос о строительстве водопровода "Кубань — Керчь". Эти планы откладывались из-за дороговизны проекта, но обстоятельства заставили вернуться к соответствующим обсуждениям. Вопрос был поднят на совещании губернатора полуострова. Реализация названого проекта, по словам Ганжары, является вопросом времени, пишет ФБА "Экономика сегодня".

Ранее "Царьград" сообщал о подешевевших турах в Крым.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#крым #засуха #водопровод #ганжара #водная блокада

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...