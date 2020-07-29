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Марков обозначил три признака провокации в задержании россиян в Белоруссии

Марков обозначил три признака провокации в задержании россиян в Белоруссии

 Эксперт в области безопасности прокомментировал сообщения о задержании россиян под Минском

Эксперт в области безопасности прокомментировал сообщения о задержании россиян под Минском
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22:08   29 Июля 2020
Ближнее зарубежье

Марков обозначил три признака провокации в задержании россиян в Белоруссии

Марков обозначил три признака провокации в задержании россиян в Белоруссии

Информация о задержании в Белоруссии якобы бойцов ЧВК «Вагнера» — не что иное, как провокация западных агентов из окружения президента Александра Лукашенко, считает директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков. По мнению эксперта, цель провокации — рассорить Минск и Москву и свергнуть действующего главу республики.

В беседе с «Политикой Сегодня» Марков заметил, что на провокационный характер случившегося указывает совокупность факторов.

Во-первых, информация о задержании россиян появилась за полторы недели до президентских выборов, на фоне растущего рейтинга Лукашенко. По данным Оперативно-аналитического центра республики, в июне в поддержку действующего главы государства высказывались 76% граждан, тогда как месяцем ранее показатель был ниже. Это вряд ли радует Запад, которому выгодно убрать Лукашенко, отмечает эксперт.

Во-вторых, вопросы вызывают сведения о том, что задержанные «бойцы» были в униформе.

«Несколько десятков людей «незаметно» приехали устраивать в Белоруссии беспорядки и что, ходили везде в униформе? Ну это же странно», — сомневается эксперт.

В-третьих, Россия не заинтересована в свержении Лукашенко и дестабилизации ситуации в соседней стране, подчеркнул политолог. 

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для России важна Белоруссия, Союзное государство и продолжение интеграционных процессов как в рамках СНГ и ЕАЭС, так и на двустороннем уровне.

«Безусловно, мы высоко ценим тех представителей союзной Белоруссии, которые отвечают в этом плане взаимностью и которые также являются сторонниками дальнейшего углубления наших союзных отношений», — сказал представитель Кремля.

Сергей Марков уверен, что реализация «украинского» сценария в Белоруссии больше всего отвечает интересам западных партнеров.

«Совокупность всех эти факторов указывает на, то что это провокация. Если Лукашенко не хочет, чтобы его подставили также, как подставили Януковича [экс-президент Украины, вынужденный покинуть страну после госпереворота 2014 года - прим.ред.], он должен воспользоваться моментом, нанести удар и арестовать тех, кто это организовал», — сказал политолог.

Марков назвал причины, по которым инцидент с ЧВК в Беларуссии — провокация

Госпереворот на Украине также начинался с искусственного развязывания конфликта в обществе, деления на сторонников евроинтеграции и ЕАЭС.

«Внезапное» обнаружение бойцов ЧВК «Вагнер» под Минском хорошо вписывается в создание иллюзии опасности со стороны России, что может подтолкнуть про-западно настроенных граждан Белоруссии идти голосовать за кандидата от объединенной оппозиции Светлану Тихановскую. Впрочем, она сама не скрывает, что по сути является техническим кандидатом. Один из главных тезисов Тихановской — устроить перевыборы с допуском незарегистрированных кандидатов. По мнению экспертов, Запад «ставит» на бизнесмена Виктора Бабарико. Сейчас он находится в СИЗО, его обвиняют в получении взяток. Как отмечал участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск в Белоруссии Владимир Трухан, за Бабарико стоит английский капитал.

«Он у нас такой капитан Очевидность, обозначает проблему. Белоруссии нужно от 3 до 5 миллиардов долларов ежегодно для того, чтобы поддерживать экономику. Справляться он собирается привлечением западных заемных средств. Если 80% шлака и говорильни на тему белорусской независимости святой у Бабарико убрать, то остается ровно то, что остается, то есть английские деньги через прибалтийские банки, вот и все. Человек связан западными деньгами», – заявил Трухан в интервью Youtube-каналу PolitWera.

Выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа. ЦИК республики зарегистрировал пять кандидатов. 

29 июля агентство «Белта» сообщило, что рядом с Минском были задержаны 32 россиянина. И еще одного гражданина РФ задержали в южной части Белоруссии. Отмечается, что были одеты в униформу. У некоторых при себе были еще и украинские паспорта. При этом не обнаружено запрещенных предметов.

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Автор: Саида Габиева
#провокация #чвк #белоурссия

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