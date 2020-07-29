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19:52   29 Июля 2020
Политика

Политолог Самонкин сравнил митинги в Хабаровске с новым "Майданом"

Политолог Самонкин сравнил митинги в Хабаровске с новым "Майданом"

Незаконные митинги в Хабаровке являются попыткой "раскачать майданную ситуацию". Такую точку зрения выразил политолог Юрий Самонкин.

Последняя акция протеста в поддержку подозреваемого в организации убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала состоялась 25 июля. Ее участниками стали около сорока человек. В департаменте общественной безопасности мэрии "МК в Красноярске" заявляли о запрете на проведение массовых мероприятий из-за эпидемиологической обстановки.

Представители правоохранительных органов в ходе одной из акций изъяли у демонстрантов ножи и топор. Появились доказательства, что для участия в незаконных митингах привозят людей со всей России. В толпе присутствуют провокаторы, которые устраивают драки, пишет "НьюИнформ".

Самонкин заявил о необходимости ужесточить законодательство в отношении проведения несанкционированных митингов. Политолог считает, что нужно привлечь организаторов акций к уголовной ответственности.

Телеканал "360" сообщал, что текущая ситуация в Хабаровске вселила в нового врио губернатора региона Михаила Дегтярева "осторожный оптимизм".

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Автор: Ирина Большунова
#хабаровск #митинги #Самонкин

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