Минюст предлагает конфисковать "серые" доходы чиновников

В Минюсте предложили ввести механизм, в соответствии с которым незаконный доход чиновников будет переходить в собственность государства, сообщает пресс-служба ведомства.

Если мера будет принята, то незаконные доходы госслужащих, которые обязаны подавать декларацию, будут изыматься в государственный бюджет, если чиновник не сможет доказать законность их получения.

Механизм должен предусматривать конфискацию средств со счетов госслужащих, либо его супруги (супруга) и их несовершеннолетних детей, в том случае, если объем денег будет превышать общий доход семьи за отчетный период и предшествующие два года, уточняется в релизе Минюста, передает РИА Новости.