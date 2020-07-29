Электронные SIM-карты упростят жизнь россиян

Операторы сотовой связи выступали против введения электронных SIM-карт в России, хотя это еще один шаг к избавлению от привязки к физической карте. О преимуществах eSIM рассказал шеф-редактор издания "Мобильные коммуникации" Леонтий Букштейн.

Заграничные производители смартфонов активно внедряют технологию электронных SIM-карт в свои продукты. Все новое вызывает страх у человека, поэтому операторы с опаской отнеслись к разработке. Теперь пользователям не придется посещать салоны связи. Достаточно зарегистрироваться на портале Госуслуг, чтобы идентифицировать личность. Использование eSIM поможет предотвратить незаконный оборот физических карт, отметил эксперт Букштейн.

Производством электронных SIM-карт будут заниматься компании, которые выпускают смартфоны. Базовая карта будет вмонтирована в телефон абонента, и он сможет зарегистрировать ее у любого оператора. Система eSIM быстро станет привычной частью жизни россиян из-за удобства в использовании.