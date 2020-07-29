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19:27   29 Июля 2020
Происшествия

Богодухов: Россия не заинтересована в дестабилизации обстановки в Белоруссии

Богодухов: Россия не заинтересована в дестабилизации обстановки в Белоруссии

Граждане России не могли приехать в Белоруссию с целью дестабилизировать обстановку. Такое мнение касательно россиян, которых причисляют к ЧВК "Вагнера", высказал член комитета Государственной думы РФ по обороне Владимир Богодухов.

Он считает, что из-за хороших отношений между РФ и РБ гражданин России попросту не может незаконно находиться на белорусской земле. И в планы россиян не входила попытка раскачать обстановку в Белоруссии.

"Я думаю, это недоразумение. Сразу могу сказать, что гражданин России не может незаконно находиться на территории Белоруссии. Я считаю, что российские граждане не могли приехать с целью дестабилизировать обстановку в Белоруссии. Потому что взаимоотношения между нашими странами хорошие", – подчеркнул спикер.

Ранее СМИ Белоруссии заявили о задержании 33 граждан России, которые якобы находились незаконно на территории страны. Также появилась сопутствующая информация, что россияне собирались якобы "дестабилизировать обстановку в Республике Беларусь в период предвыборной кампании".

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #задержание #белоруссия

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