Пенсионеров-предпринимателей предложили освободить от уплаты налогов

Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко предложила освободить от сборов и налогов пенсионеров, которые заняты предпринимательством в сферах, не включенных в список пострадавших от коронавируса.

Документ с предложением направлен премьер-министру Михаилу Мишустину. Костенко отметила, что нередко получает обращения от пенсионеров, которые не в состоянии заплатить налоги и сборы, так как в условиях пандемии у них отсутствует доход.

Пожилые россияне должны получать поддержу от государства, так как они имеют ограниченные возможности для трудовой деятельности. Об этом в беседе с iReactor заявил председатель "Союза пенсионеров" и член Совета Федерации Валерий Рязанский. Он положительно оценил инициативу и отметил, что меры должны распространяться на всех пенсионеров, так как проблематично выделить тех пожилых предпринимателей, которые нуждаются в поддержке.