Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минюст предлагает конфисковать "серые" доходы чиновников

Минюст предлагает конфисковать "серые" доходы чиновников

 Электронные SIM-карты упростят жизнь россиян

Электронные SIM-карты упростят жизнь россиян
Ганжара назвал вопросом времени строительство водопровода в Крым

Ганжара назвал вопросом времени строительство водопровода в Крым

 Политолог Самонкин сравнил митинги в Хабаровске с новым "Майданом"

Политолог Самонкин сравнил митинги в Хабаровске с новым "Майданом"
Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта

Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта

 Китай следит за своими католиками через взломанный Ватикан

Китай следит за своими католиками через взломанный Ватикан
Минюст предлагает конфисковать "серые" доходы чиновников

Минюст предлагает конфисковать "серые" доходы чиновников

 Электронные SIM-карты упростят жизнь россиян

Электронные SIM-карты упростят жизнь россиян
Ганжара назвал вопросом времени строительство водопровода в Крым

Ганжара назвал вопросом времени строительство водопровода в Крым

 Политолог Самонкин сравнил митинги в Хабаровске с новым "Майданом"

Политолог Самонкин сравнил митинги в Хабаровске с новым "Майданом"
Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта

Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта

 Китай следит за своими католиками через взломанный Ватикан

Китай следит за своими католиками через взломанный Ватикан
19:10   29 Июля 2020
Экономика

Пенсионеров-предпринимателей предложили освободить от уплаты налогов

Пенсионеров-предпринимателей предложили освободить от уплаты налогов

Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко предложила освободить от сборов и налогов пенсионеров, которые заняты предпринимательством в сферах, не включенных в список пострадавших от коронавируса.

Документ с предложением направлен премьер-министру Михаилу Мишустину. Костенко отметила, что нередко получает обращения от пенсионеров, которые не в состоянии заплатить налоги и сборы, так как в условиях пандемии у них отсутствует доход.

Пожилые россияне должны получать поддержу от государства, так как они имеют ограниченные возможности для трудовой деятельности. Об этом в беседе с iReactor заявил председатель "Союза пенсионеров" и член Совета Федерации Валерий Рязанский. Он положительно оценил инициативу и отметил, что меры должны распространяться на всех пенсионеров, так как проблематично выделить тех пожилых предпринимателей, которые нуждаются в поддержке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#налог #пенсионеры #предприниматели

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...