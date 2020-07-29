Пермская школьница осквернила мемориал ВОВ и выложила видео в Instagram

Очевидцы сообщили об обнаружении видео, где девушка-подросток оскверняет памятник воинам Великой Отечественной войны в Пермском крае.

Пресс-служба МВД РФ по Пермском краю сообщила о начале проверки инцидента, произошедшего на территории села Карагай. По предварительным данным, несовершеннолетняя школьница ради "прикола" осквернила исторический мемориал погибшим воинам Великой Отечественной войны.

Пользователи сети Интернет сообщили об обнаружении видео, где девочка-подросток накрывается венком и улыбается. На кадрах можно заметить, как школьница ложится на землю.

Правоохранители начали проверку данных, направленных на установление достоверности информации. В полицию никто не обращался, сообщает телеканал "360".