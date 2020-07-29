СМИ предупредили о вопиющей проблеме домашнего насилия в Турции

СМИ рассказали, что сотни женщин в Турции погибают во время домашнего насилия.

В прошлом году в Стамбуле появилась инсталляция из 440 пар женских туфель. Ее создал известный деятель искусства Вахит Туна. По его словам, именно сколько жертв умерло от кулаков домашних тиранов.Также недавно стало известно, что актер Озан Гювен, сыгравший роль Рустема Паши в сериале "Великолепный век", избил свою возлюбленную до такой степени, что теперь ему грозит тюремный срок. А недавно множество изданий Турции опублитковали на своих страницах историю 27-летней Пынар Гюльтекин, которую убил бывший парень Джемаль Метин Авджи, не приняв разрыва. Он закатал ее тело в бетонную смесь, сообщает Nation News.

Все эти истории связаны с невероятной жестокостью, а также с неисполнением наказания за преступления. По данным статистики, привлечь к реальному сроку преступников удается только в том случае, если их ловят на месте трагедии. Недавно Анкара планировала выйти из Стамбульской конвенции, предполагающей борьбу с домашним насилием и насилием в отношение женщин, однако из-за произошедших ситуаций многие жители страны призывают правительство не принимать такое решение.