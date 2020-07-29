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18:37   29 Июля 2020
Армия

Военный эксперт: давление со стороны США подтолкнет Турцию к новым контрактам с Россией

Военный эксперт: давление со стороны США подтолкнет Турцию к новым контрактам с Россией

Растущее давление на Турцию со стороны США только увеличит количество оборонных контрактов между Анкарой и Москвой. Такое мнение в интервью ФБА "Экономика сегодня" высказал военный эксперт Иван Коновалов.

В 2019 году Турция закупила в России зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф". За эту сделку США исключили турецкую сторону из системы закупки истребителей F-35 Lightning II несмотря на то, что часть комплектующих для них изготавливается на территории Турции. К тому же, несостоявшаяся поставка 100 летательных аппаратов уже была оплачена.

Иван Коновалов в интервью ФБА "Экономика сегодня" выразил мнение, что Анкара давно не считается с попыткой управления из Вашингтона. Турция проводит свою самостоятельную политику, и в данный момент уже прорабатывается возможность заключения второго контракта на поставку ЗРК С-400. Население Турции ожидает от своего президента дальнейшего ухода от американского влияния.

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Автор: Василий Пименов
#россия #сша #турция #с-400

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