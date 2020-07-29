Руссо туристо: в Telegram иронизируют над слухами о задержании членов ЧВК "Вагнера"

Пользователи мессенджера Telegram, а также журналисты с иронией прокомментировали сообщения СМИ из Белоруссии о задержании якобы бойцов ЧВК "Вагнера".

Представители крупных Telegram-каналов и авторитетные журналисты высказали недоумение по поводу сообщений белорусских СМИ о задержании бойцов ЧВК "Вагнера" под Минском, которые "имели при себе ручную кладь" и носили "милитари-форму". Подборку мнения журналистов о ситуации сделало Федеральное агентство новостей.

Военкор Андрей Медведев заявил, что подобная ситуация подозрительно похожа на обвинения в стиле "отравления Скрипалей". Он сравнил оба случая, в которых приводились обвинения в сторону россиян без каких-либо доказательств. В свою очередь, автор канала Reverse side of the medal высказал шуточное мнение, что "руссо туристо перепутали Боруссию и Белоруссию".