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 Руссо туристо: в Telegram иронизируют над слухами о задержании членов ЧВК "Вагнера"

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18:30   29 Июля 2020
Политика

Руссо туристо: в Telegram иронизируют над слухами о задержании членов ЧВК "Вагнера"

Руссо туристо: в Telegram иронизируют над слухами о задержании членов ЧВК "Вагнера"

Пользователи мессенджера Telegram, а также журналисты с иронией прокомментировали сообщения СМИ из Белоруссии о задержании якобы бойцов ЧВК "Вагнера".

Представители крупных Telegram-каналов и авторитетные журналисты высказали недоумение по поводу сообщений белорусских СМИ о задержании бойцов ЧВК "Вагнера" под Минском, которые "имели при себе ручную кладь" и носили "милитари-форму". Подборку мнения журналистов о ситуации сделало Федеральное агентство новостей.

Военкор Андрей Медведев заявил, что подобная ситуация подозрительно похожа на обвинения в стиле "отравления Скрипалей". Он сравнил оба случая, в которых приводились обвинения в сторону россиян без каких-либо доказательств. В свою очередь, автор канала Reverse side of the medal высказал шуточное мнение, что "руссо туристо перепутали Боруссию и Белоруссию".

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #белоруссия #telegram

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