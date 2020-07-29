Юрист рассказал о предполагаемых причинах неявки в суд адвоката Ефремова

Слушание по уголовному делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова перенесли на 30 июля из-за неявки в суд его адвоката Эльмана Пашаева. Почему правозащитник не пришел на процесс, попытался предположить юрист Тимур Маршани.

Причины, по которым адвокат обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова не явился сегодня в суд, могут быть связаны с его личной стратегией. Такое мнение в интервью телеканалу "360" высказал юрист Тимур Маршани. Он отметил, что сейчас пока рано делать какие-либо выводы, но если стратегия и есть, то она явно направлена на откладывание судебного процесса. Хотя, оговорился Маршани, Пашаев может быть просто болен или же у него есть какие-то иные причины не прийти в суд, ведь он — живой человек и может произойти все что угодно.

Закрытое заседание суда по уголовному делу заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова должно состояться завтра, 30 июля. За сегодня обвиняемый в смертельной аварии артист успел отказаться от дачи показаний и объявить себя индивидуальным предпринимателем. Также Ефремов отказался от признанной ранее вины в инкриминируемом преступлении.