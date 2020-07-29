В Госдуме объяснили, как избежать тысяч жертв ДТП

Снизить смертность на дорогах поможет строгий контроль скорости, считает член комитета Госдумы по транспорту и строительству, лидер движения «Убитые дороги» Александр Васильев. В онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» он заявил, что ненаказуемое превышение скорости на 20 км/ч убивает людей.

«В городе надо создавать среду, чтобы машина могла двигаться максимум 50 км/ч, тогда родители не будут бояться отпустить детей в школу, чтобы те переходили "зебру"» — говорит депутат.

Россияне, управляющие автомобилем на плохих дорогах и высокой скорости, недооценивают риски, убежден Васильев. По мнению парламентария, отбойники на дорогах не являются панацеей, но в некоторых случаях они необходимы.

«Решение об отбойниках принимается организаторами дорожного движения на определенных участках. Исходя из этого стоит принимать стандарты, которые будут физически ограничивать водителей. Человек не поедет по узкой дороге с кучей припаркованных машин на большой скорости. Ему будет психологически неудобно», — убежден Васильев.

По словам депутата, в Москве собираются сделать сделать «скоростной каркас». Главные артерии города планируются разделить по максимальной допустимой скорости движения — на некоторых улицах она составит до 30 км/час. В целом в Москве ситуация намного лучше, чем в других регионах, из-за большого количества камер, отметил депутат.

«В Москве много камер на скорость. Аварийность там снижена до минимума. Хотя поработать по безопасности в Москве еще есть есть. Есть опасные пешеходные переходы», — заключил парламентарий.

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