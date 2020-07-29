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18:03   29 Июля 2020
Армия

Глава "МВД" ПНС согласился на мирное урегулирование, боясь потерять поддержку США

Глава "МВД" ПНС согласился на мирное урегулирование, боясь потерять поддержку США

Перспектива прекращения поддержки со стороны США стала причиной страха главы "МВД" Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башаги, заявившего о готовности мирного урегулирования кризиса в стране, пишут СМИ.

ПНС Ливии и союзная ему Турция отказались принимать "Каирскую декларацию", однако Башага выступил с заявлением о готовности начать переговорный процесс, передает ФАН. Видимо, глава "МВД" боится потерять лобби в США после выборов американского президента, где у него достаточно обширные связи. Слова Башаги явно расходятся с действиями верхушки ПНС Ливии, отказывающейся от переговоров с Восточным правительством и Ливийской национальной армией (ЛНА).

Отказ от мирного урегулирования преступный режим Файеза Сарраджа попытался обосновать фейком о якобы "присутствии" в североафриканской стране ЧВК "Вагнера", не предоставив никаких доказательств подобных заявлений. Сейчас же Башага пытается сохранить поддержку США и избежать последствий за деятельность террористов.

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Автор: Руслан Неглинный
#переговоры #ливия #мвд #лна #пнс #Башага

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