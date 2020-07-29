Глава "МВД" ПНС согласился на мирное урегулирование, боясь потерять поддержку США

Перспектива прекращения поддержки со стороны США стала причиной страха главы "МВД" Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башаги, заявившего о готовности мирного урегулирования кризиса в стране, пишут СМИ.

ПНС Ливии и союзная ему Турция отказались принимать "Каирскую декларацию", однако Башага выступил с заявлением о готовности начать переговорный процесс, передает ФАН. Видимо, глава "МВД" боится потерять лобби в США после выборов американского президента, где у него достаточно обширные связи. Слова Башаги явно расходятся с действиями верхушки ПНС Ливии, отказывающейся от переговоров с Восточным правительством и Ливийской национальной армией (ЛНА).

Отказ от мирного урегулирования преступный режим Файеза Сарраджа попытался обосновать фейком о якобы "присутствии" в североафриканской стране ЧВК "Вагнера", не предоставив никаких доказательств подобных заявлений. Сейчас же Башага пытается сохранить поддержку США и избежать последствий за деятельность террористов.