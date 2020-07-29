Зеленский: Украина будет соблюдать режим прекращения огня на территории Донбасса

ВСУ собираются соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер также сообщил, что несмотря на достигнутое перемирие, встречаются отдельные единичные выстрелы. Однако это происходит из-за невозможности тотального контроля более чем 400 километров линии разграничения. Также он подчеркнул, что при каких-либо серьезных атаках и обстрелах украинская сторона будет намерена отвечать.

Ранее на заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу было подписано соглашение о режиме прекращения огня в ночь на 27 июля. До военнослужащих самопровозглашенных ЛДНР были доведены соответствующие инструкции. Перемирие включает в себя запрет на обстрелы, работу разведывательно-диверсионных групп, маскировку техники в жилой застройке.