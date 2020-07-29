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17:51   29 Июля 2020
Происшествия

Турецкая полиция сообщила о задержании группы пособников ИГ

Турецкая полиция сообщила о задержании группы пособников ИГ

Девять человек, которые сотрудничали с боевиками "Исламского государства" (ИГ; запрещенная в РФ террористическая организация), взяты под стражу в Турции. Задержанные помогали джихадистам вести преступную деятельность.

Согласно данным ФАН, в ходе спецоперации по задержанию пособников боевиков местной полицией обыски были проведены по 14 адресам. Известно, что одного человека заключили под стражу за финансирование деятельности экстремистов. Еще двое публично одобряли деятельность ИГ.

Милитаристская направленность внешней политики Анкары, а также внутриполитическая радикализация служат причиной ухудшения криминогенной обстановки в Турции. Кроме того, Турция вербует в Сирии террористов и отправляет их через свою территорию в Ливию.

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Автор: Юлия Яковлева
#иг #турция #полиция

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