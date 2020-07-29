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17:50   29 Июля 2020
Общество

Турция может снова ввести ограничения из-за распространения COVID-19

Турция может снова ввести ограничения из-за распространения COVID-19

Новые ограничения по коронавирусу могут ввести в Турции из-за распространения инфекции в центральных и восточных районах. Об этом сообщил минздрав турецкого государства.

Турция сообщила о готовности принять российских туристов с 1 августа. Однако эпидемиологическая обстановка внутри страны остается нестабильной. Граждане РФ рискуют застрять за рубежом, как это было в марте текущего года. Тогда путешественники не смогли покинуть ряд стран, и их пришлось вывозить специальными рейсами.

Отправившиеся на турецкие курорты россияне подвергают себя опасности. Полиция государства задержала в Турции пособников ИГ в разгар туристического сезона. Один человек был взят под стражу за финансирование экстремистов. Минздрав страны предупредил о нестабильности ситуации с коронавирусом.

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Автор: Руслан Неглинный
#турция #минздрав #коронавирус

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